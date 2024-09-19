شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: الربط الكهربائى بين مصر والسعودية من مشروعات تنمية سيناء والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من مشروعات التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز ودعم أواصر العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنه من شأنه أن يسهم في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية.