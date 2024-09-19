شكرا لقرائتكم خبر عن "طلعت مصطفى" تسلم شهادات التدريب العملى لطلاب الجامعات بختام الموسم الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مجموعة طلعت مصطفى برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات، حيث تم تسليم شهادات التدريب العملي لطلاب الجامعات من مختلف التخصصات خلال هذا الموسم . واشتمل التدريب العملي بمشروعات طلعت مصطفى واداراتها المختلفة على تخصصات الإدارة المالية – البنوك - الموارد البشرية – التسويق والمبيعات- الصيانة - خدمة العملاء – الهندسية - اللاندسكيب - الإدارة الفنية - تكنولوجيا ونظم المعلومات - المدن الذكية وغيرها من التخصصات الأخرى التي تم استحداثها ببرنامج التدريب منذ العام الماضي ، مثل الإشراف على تنفيذ المشروعات - التجهيزات الفندقية - أجهزة المدن - المراكز التجارية .

وصرح دكتور مصطفى عبد ربه ، مدير عام إدارة التدريب بمجموعة طلعت مصطفى، بأن التدريب العملي بالمجموعة شهد هذا العام مشاركة كبيرة من الطلاب من مختلف الجامعات المصرية والدولية، حيث تم تدريب ما يقرب من ألفي طالب وطالبة. وأوضح أن التدريب شهد تفاعلاً كبيراً من الطلاب وقاموا بتقديم مشروعات عملية، كما تم تقييم البرنامج التدريبي للطلاب وفق أحدث نظم التقييم المعتمدة "360 evaluation". وأشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير التدريب العملي لطلاب الجامعات بمشروعاتها المختلفة كل عام خلال أجازة الصيف لتأهيلهم لسوق العمل، حرصا منها على الاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية ودورها نحو خدمة المجتمع .

وأشار عبد ربه إلى أنه تم تكريم المتفوقين من مدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، حيث تعد طلعت مصطفى هي الشريك الصناعي للمدرسة المتخصصة في مجال التشطيبات المعمارية والشبكات الصحية، والتبريد والتكييف وأعمال الكهرباء، وتقوم المجموعة برعاية طلاب المدرسة علمياً ومهارياً وتوفر لهم فرص التدريب العملي في مشروعات المجموعة بالإضافة إلى توفير فرص عمل للطلاب المتفوقين في شركات المجموعة.

وخلال حفل تسليم الشهادات ، أعرب العديد من الطلاب عن سعادتهم بالتدريب العملي في شركات مجموعة طلعت مصطفى ، وأكدوا أنهم اكتسبوا خبرات عملية ومهارات حياتية جديدة طوال فترة التدريب ، ما يسهم في سد الفجوة ما بين دراستهم النظرية في الجامعة والحياة العملية.



برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات



تسليم شهادات التدريب العملي لطلاب الجامعات من مختلف التخصصات



تسليم شهادات التدريب العملي لطلاب الجامعات



تكريم الخريجين



جانب من تكريم الخريجين