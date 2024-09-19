نقيب الأشراف: نفوض الرئيس السيسي في اتخاذ التدابير والإجراءات للحفاظ على أمن وسلامة الوطن

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اعرب السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، عن خالص تقديره واحترامه للحضور الكريم على تشريفهم احتفال نقابة الأشراف بـ المولد النبوي الشريف، مقدما التحية والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالمولد النبوي الشريف.

وهنأ نقيب الأشراف الأمة العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.. سائلاً الله عز وجل، أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية وعلى العالم أجمع، بالخير واليمن والبركات.

وقال نقيب الأشراف، إن قراءة سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتطبيقها تطبيقاً عمليا صحيحًا أصبح ضرورة ملحة في ظل ما نعيشه من أحداث تتطلب منا التمسك بأخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

و تابع نقيب الأشراف :"فليكن احتفالنا هذا إحياء لكل القيم الدينية والأخلاقية وترجمة ذلك إلى سلوك ، فنحن في أشد الحاجة إلى وحدة الصف واستخلاص الدروس من السيرة النبوية العطرة التي كانت ركيزة الإنسانية. ورسمت للبشرية طريق المحبة والإخاء من خلال منظومة أخلاقية.. حيث بينت آيات القرآن الكريم، ن من أسمى الغايات ، بناء الإنسان بناء قوياً".

وأضاف نقيب الأشراف، أن الدولة المصرية أخذت ط على عاتقها مهمة بناء الإنسان وتنميته ويتجلى ذلك في المبادرات الرئاسية التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر والتي كان آخرها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق تقدم شامل للمجتمع المصري.

وأكد أن هذا ما يحتم علينا مضاعفة الجهود والعمل الدائم لمواجهة التحديات لذا نحن في نقابة السادة الأشراف نعمل بالتعاون مع المؤسسات الدينية مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية للوصول نحو مجتمع راق تسوده الألفة والحب.

كما أكد أن القيادة السياسية المصرية دور رائد ومشرف، وبالغ الأثر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وإرسال المعونات الإنسانية إلى غزة، لذا أنتهز هذه الذكرى العطرة للتأكيد على دعم نقابة السادة الأشراف الكامل لالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.