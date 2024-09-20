حرارة وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 25 سبتمبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد ان تشهد البلاد اليوم الجمعة ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا حار رطب ليلا إضافة إلى أتربة عالقة ونشاط لحركة الرياح على معظم أنحاء البلاد خلال فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنه بداية من السبت ستشهد درجات الحرارة انخفاضا في معدلاتها بقيم تتراوح ما بين 5:4 درجات على أغلب الأنحاء.

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