شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتارية المرأة باتحاد العمال تناقش مشروع قانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت سكرتارية المرأة العاملة، باتحاد العمال، برئاسة عايدة محى الدين، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الندوة التثقيفية حول "مشروع تعديل قانون العمل، والعلاقات داخل بيئة العمل والمواد المتعلقة بعمل المرأة"، للدكتور نيازى مصطفى المستشار القانونى.

يأتي ذلك في إطار دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة المهندس عبد المنعم الجمل، وهشام المهيرى، نائب رئيس الاتحاد، والمشرف العام على سكرتاريه، لرفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور أمينات المرأة بالنقابات العامة واللجان النقابة وسكرتارية المرأة باتحاد العمال وتضمنت الندوة شرح وتوضيح لمشروع تعديل قانون العمل للمحافظة على العلاقات المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال داخل بيئة العمل.

وكان قد قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تشكيل لجنة تشريعية تضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة وبعض الخبراء والمتخصصين والاستشاريين القانونيين المتخصصين بالشأن العمالي، لبحث ودراسة 4 تشريعات عمالية رئيسية، من بينها مشروع قانون العمل الجديد، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، لوضع رؤية موحدة حول نصوص مواد تلك القوانين ومناقشتها خلال اجتماعات الحوار المجتمعي الذى تعقده وزارة العمل لمناقشتها مع كافة الأطراف المعنية.