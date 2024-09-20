خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك في بعض مناطق أبو النمرس، بسبب تغيير 3 محابس داخل غرفة المحابس على خط مياه الشرب قطر 600 مم، أمام قسم شرطة أبو النمرس.

وفي بيان صادر عن المحافظة، أوضحت أن انقطاع المياه سيبدأ في الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، الموافق 20 سبتمبر 2024، ويستمر حتى الساعة السادسة من صباح السبت، الموافق 21 سبتمبر 2024.

وتشمل المناطق المتأثرة بهذا الانقطاع مركز ومدينة أبو النمرس، وهي: "ترسا، ونزلة الأشطر، وشبرامنت، وزاوية أبو مسلم، وبني يوسف".

وشدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على ضرورة التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواعيد المحددة، والعودة لضخ المياه بشكل طبيعي بعد انتهاء الأعمال لضمان راحت المواطنين.

كما أشار البيان إلى أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المناطق المتأثرة، ويمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن (125) في حالات الطوارئ.

ودعت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المتأثرة إلى تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.