بالصور.. "صيادلة المنوفية" تُكرم 250 من حفظة القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

احتفلت نقابة صيادلة المنوفية، مساء اليوم السبت، بتكريم حفظة القرآن الكريم من الصيادلة وأبنائهم، فى أجواء من البهجة والسرور، إذ كُرم أكثر من 250 متسابقا بعد اجتيازهم لاختبارات حفظ القرآن الكريم على يد نخبة من مشايخ وزارة الأوقاف بمقر نقابة صيادلة المنوفية، بمختلف مستويات الحفظ بدءً من مستوى جزئين حتى القرآن الكريم كاملاً للصيادلة وأبناءهم

وامتد التكريم لساعات طويلة بحضور الدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية، والدكتور إيهاب بنداري وكيل النقابة، والدكتور محمد ماضي أمين عام النقابة، والدكتور على أبو سعدة رئيس لجنة الصيدليات، والدكتور محمد طه أمين صندوق النقابة، والدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامي للنقابة، كما بدء التكريم بالسلام الوطني أعقبه آيات من القرآن الكريم ثم تلى ذلك كلمات منصة الحفل والتى قدمت التهاني والتبريكات للصيادلة وأبناءهم على مداومة حفظ القرآن الكريم والفوز بمكانة حامل القرآن فى الدنيا والآخرة والتزين بتاج النور.

من جانبه قال الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامي للنقابة، أن هذه الاحتفالية نشاط مُميز للنقابة يجري تنظيمها سنويًا، فى حرص من مجلس النقابة على مشاركة الأسرة الصيدلانية تحفيز وتشجيع حفظة القرآن الكريم من الصيادلة وأبناءهم، بجهود تمتد لأسابيع فى التحضير والتنسيق من خلال مجلس النقابة والطاقم الإداري لتحقيق ثمارها بحصاد اليوم من التكريم والاحتفال.