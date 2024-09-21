الحكومة: لا يزال لدينا نقصًا في 110 أنواع دواء وجار توفيرها خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت في في احتواء ومعالجة مشكلة نقص الدواء في مصر.

أشار الحمصاني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحياة، إلى أن الأسابيع الماضية شهدت توفير 470 دواء ولا يزال لدينا نقص في 110 نوع دواء وجار معالجنة النقص خلال الشهر المقبل.

وأكد متحدث الوزراء أنه خلال شهر ستكون مشكلة النقص في الأدوية المستوردة انتهت بصورة تامة، مضيفًا: "العام الماضي شهدنا تصدير أدوية بمليار دولار، ونسعى لزيادة هذا الرقم ونستهدف العام الجاري زيادة التصدير إلى مليار ونصف المليار دولار ومستهدف قبل عام 2030 الوصول إلى 3 مليارات دولار".

وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تضع آمالاً كبيرة على هذا القطاع لزيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.