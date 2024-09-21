عالم أزهري عن أزمة التيجاني: أولياء الله معندهومش واتساب ولا بيظهروا أمام كاميرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور أحمد ترك أحد علماء الأزهر الشريف، على حالة الجدل المثارة حول صلاح التيجاني والاتهامات الموجهة له بالتحرش.

وقال أحمد ترك في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "إحنا عايشين في عصر السوشيال ميديا"، متابعًا: "المتشبهون متواجدون على مدار التاريخ والسوشيال ميديا جعلتهم يظهرون ويصلون بشكل سريع للناس".

وأكمل أحمد ترك: "هذا الأمر يتطلب منا مجهودا كبيرا كي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويجب أن نصل للناس ونعرفهم يعني إيه شريعة ويعني إيه شيخ ويعين إيه عالم أزهري ويعني إيه متصوف".

وتابع: "لما المتصوف ياخدنا إلى منطقة رمادية لا توجد فيها معلومة علينا أن نعلم أن ما يفعله دجل وغير حقيقي، مفيش حاجة في الإسلام اسمها معرفة مستقبل الناس وتوجيههم، وعلاقة الشيخ بالمريد هي علاقة أستاذية فقط ولا شيء أخر".

وأكمل: "الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه"، مضيفا:" الأولياء مش بيظهروا أمام كاميرات ومعندهمش واتساب ولا يفعلون مثل تلك الأمور، مختتمًا حديثه: "مفيش وظيفة إسمها أولياء".