الحكومة: نسعى لزيادة صادرات الأدوية إلى 1.5 مليار دولار العام الجاري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الأهمية البالغة التي توليها الحكومة المصرية لقطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية بشكل عام، وذلك عقب جولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التفقدية لعدد من مصانع الأدوية في مدينة السادس من أكتوبر.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحياة، أشار الحمصاني إلى أن حوالي 91% من الأدوية المتداولة في السوق المصري أدوية مصنعة محليا ولدينا رقم صادرات لا بأس به ونسعى لزيادته".

وأكد "العام الماضي شهدنا تصدير أدوية بمليار دولار، ونسعى لزيادة هذا الرقم ونستهدف العام الجاري زيادة التصدير إلى مليار ونصف المليار دولار ومستهدف قبل عام 2030 الوصول إلى 3 مليارات دولار".

وأشار إلى أن الدولة تضع آمالاً كبيرة على هذا القطاع لزيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بصناعة الدواء، وصفها الحمصاني بأنها واحدة من الصناعات الواعدة في مصر، نظراً لما تمتلكه البلاد من قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.

وأضاف أن الحكومة تعول على هذا القطاع لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.