ضبط 6.3 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، بالتنسيق مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والأمنية؛ لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة مع بدء العام الدراسي.

وقامت مديرية الطب البيطري بالجيزة بتوجيه عدد من حملات الضبط والمتابعة للأسواق؛ لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة، لحفظ أمن وسلامة المواطنين.

واطلع المحافظ على جهود مديرية الطب البيطري ونتائج الحملات التي شملت أحياء ومراكز ومدن (إمبابة، العمرانية، الهرم، البدرشين، الطالبية، أبو النمرس، العجوزة، الدقي، بولاق الدكرور).

وأوضح التقرير أن الحملات نجحت في ضبط ٦ أطنان و٣٤٣ كجم لحومًا ودواجن ومصنعات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومذبوحات خارج المجازر، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.