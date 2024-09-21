أمطار ونشاط رياح وتراجع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال غدا الأحد، وأحوال الطقس المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا الأحد، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الأحد يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا الأحد تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس غدا يشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة، أن طقس غدا يتأثر أيضًا بفرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأكملت أن طقس غدا الأحد يشهد نشاط للرياح، على بعض شواطئ "مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد"، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم لكل ساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

وأكدت أن طقس غدا الأحد يشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.