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أحمد موسى: حزب الله معندوش قرار حتى الآن لضرب معسكرات الجيش الإسرائيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على التصعيد الإسرائيلي في لبنان واغتيال إبراهيم عقيل أبرز قيادات حزب الله.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت: "حزب الله بيضرب صواريخ كاتيوشا وبيضرب في الصحرا، ولكن هل في حد مات من إسرائيل بسبب صواريخ حزب الله".

وأضاف: "حزب الله معندوش قرار حتى الآن لضرب معسكرات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ".

وتابع: "أي سلاح يكون خارج سيطرة الدولة الثمن تدفعه الشعوب والشعب اللبناني يدفع ثمن ما يحدث من تصعيد هناك".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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