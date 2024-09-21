أحمد موسى: حزب الله معندوش قرار حتى الآن لضرب معسكرات الجيش الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على التصعيد الإسرائيلي في لبنان واغتيال إبراهيم عقيل أبرز قيادات حزب الله.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت: "حزب الله بيضرب صواريخ كاتيوشا وبيضرب في الصحرا، ولكن هل في حد مات من إسرائيل بسبب صواريخ حزب الله".

وأضاف: "حزب الله معندوش قرار حتى الآن لضرب معسكرات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ".

وتابع: "أي سلاح يكون خارج سيطرة الدولة الثمن تدفعه الشعوب والشعب اللبناني يدفع ثمن ما يحدث من تصعيد هناك".