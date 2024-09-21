هل يُمكن استخدام السيارات الكهربائية في عمليات تفجير عن بُعد؟.. خبير سيبراني يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور وليد حجاج، مستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن المصنعين للسيارات الكهربائية لديهم القدرة في التحكم بالسيارة عن بُعد، وما ذكر بشأن تحكم إيلون ماسك بالسيارة الكهربائية للرئيس الشيشاني أمر غير مستبعد.

وأوضح "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فكرة التحكم بالسيارات عن بعد أمر موجود ومتاح، واستخدام السيارات الكهربائية في عمليات تفجير أمر وارد وليس هناك من يستبعد هذا، مؤكدًا أنه لا يستبعد صحة اتهام الرئيس الشيشاني لإيلون ماسك بتعطيل سيارته الكهربائية عن بعد.

وتابع: "يمكن اعتراض شحنة السيارات الكهربائية وتبديلها بأخرى ملغمة بمواد مفجرة واستخدامها في تفجير المناطق التي يرغب الأشخاص والجهات إحدى تفجيرات بها من خلال التكنولوجيا".