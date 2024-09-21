تعاقد مع شركة سياحة وإقرار بالشهر العقاري.. ضوابط جديدة لحاملي تأشيرة الزيارة لأداء العمرة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالسماح لحاملي تأشيرات الزيارة بأداء العمرة لعام 2024.

وأضاف "عابد" في تصريحاته لمصراوي، أنه لا يمكن لحاملي تأشيرات الزيارة أداء العمرة إلا عبر التعاقد مع إحدى شركات السياحة على برنامج عمرة متكامل، أو أن يقوم الوكيل السعودي الذي أرسل خطاب الدعوة للزائر بإرسال إقرار يلتزم فيه بتوفير السكن والخدمات الأخرى المطلوبة للمعتمر، مما يسمح له بأداء العمرة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه بدون استيفاء أحد هذين الشرطين، لن يكون بمقدور حاملي تأشيرات الزيارة إصدار الباركود اللازم من خلال بوابة العمرة المصرية، وبالتالي لن يتمكنوا من السفر.

وأضاف أن المتطلبات الجديدة تشمل إمضاء إقرار في الشهر العقاري يوضح تفاصيل البرنامج الذي وفرته شركة السياحة للمعتمر.

وأشار محمد عابد إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضوابط وزارة السياحة والآثار لموسم العمرة 2024، لتفادي المشكلات التي واجهتها المواسم السابقة، خاصة في موسم الحج 2024، حيث كان يُسمح لحاملي تأشيرات الزيارة بالسفر لأداء العمرة دون اتباع هذه الضوابط.

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1446 هجرية، وذلك بعد أن أعدتها اللجنة العليا للعمرة والحج. ومن المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

وشملت ضوابط العمرة الجديدة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع البوابة المصرية للعمرة، وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021، الذي يمنح شركات السياحة المرخصة وحدها حق تنظيم رحلات العمرة. تهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية، وضمان تحقيق رؤية الدولة المصرية في حماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة.