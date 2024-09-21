هل تشهد مصر سيول خلال فصل الخريف؟.. خبير مناخ يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن الفصول الانتقالية والرئيسية محددة بتواريخ ثابتة، مفيًدا أنه مع مساء يوم 22 من شهر سبتمبر هو بداية فصل الخريف فلكيًا، موضحًا أن بدايات أي فصل انتقالي تأخذ سمات الفصل المنتهي وتحتاج لفترة زمنية للانتقال للفصل الآخر.

وأشار "قطب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يمكن تقسيم فصل الخريف لجزئين، الجزء الأول منه سماته صيفية والجزء الثاني من الفصل يكون سماته شتوية، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن نشهد سيول خلال الأيام المقبلة، ومع بداية كل فصل خريف يصدر بيان تحذيري للمحافظات الساحلية على البحر الأحمر والمتوسط؛ لأنه من المتوقع أن تشهد سيول.

وأوضح، أن تكوين السيول وارد في فصل الخريف ولا يمكن تحديد موعده إلا قبل حدوث السيول بأسبوع واحد، متابعًا: "نسبة حدوث السيول في فصل الخريف 100%".