شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر حكومى لإكسترا نيوز: مؤتمر صحفى لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة إكسترا نيوز، فى نبأ عاجل لها بأن مصدر حكومة قال فى تصريح للقناة بأنه سيعقد مؤتمر صحفى لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم فى أسوان.

وأضاف المصدر أن المؤتمر ستعلن فيه نتيجة تحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة وحقيقة ما يتم تداوله بشأن الحالات المرضية بأسوان.

وأشار المصدر إلى انخفاض ملحوظ فى عدد الإصابات والمستشفيات شبه خالية.