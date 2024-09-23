لغز مرض أسوان.. وزير الصحة يوجه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن مياه الشرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن هناك إجراءات تقنية ومعقدة للاطمئنان على سلامة مياه الشرب التي تصل لجميع المصريين، بداية من دخول مياه النيل للأراضي المصرية، حتى وصول المياه إلى شبكات التوزيع للمنازل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين من أسوان؛ للكشف عن سبب إصابة عدد من مواطني منطقتي "أبو الريش" ودراو في أسوان بنزلات معوية حادة.

وأضاف وزير الصحة أن "هناك نظام لحوكمة والكشف على مياه النيل التي تأتي عبر روافدها لمصر، إذ أن وزارة الري والموارد المائية تحصل على عينات من السد والبحيرة بشكل دوري حتى وصولها للأراضي المصرية وتقوم بمعالجات إن حدث شيئ، ثم تصل المياه لمحطات المعالجة لتكون في عهدة وزارة الإسكان والشركة القابضة التي تجري عمليات معالجة للمياه والتحاليل الدورية".

وأكمل الوزير أن "وزارة الصحة تتخذ كل إجراءات الكشف المعملي والتحاليل عند خروج المياه من محطات المعالجة إلى الشبكات الداخلية، كما تعمل وزارة البيئة والتنمية المحلية في هذه المراحل".

وشدد وزير الصحة على أن "هناك منظومة معقدة للاطمئنان على كل نقطة مياه تصل للمصريين".

واستكمل الوزير: "نحاول الكشف على ما ذكره البعض بأنه (لغز)، خاصة أن كل مرض له سبب وعرض، ويمكن أن يكون الإسهال والقيء عرض لمرض، وبالتالي أي مرض يحتاج لفحوصات وأشعات ومتخصصين لكي نعرف نوع المرض".