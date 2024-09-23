وزيرة البيئة: إطلاق مبادرات لزيادة مساحات التشجير في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، النائب كريم بدر حلمي، عضو مجلس النواب، وأمين لجنة البيئة بحزب مستقبل وطن، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة وأمانة لجنة البيئة بحزب مستقبل وطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مساعد الوزيرة لشؤون المخلفات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرصها على استمرار قنوات التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتضافر الجهود والتعاون لدعم مسيرة العمل والنهوض بالبيئة المصرية، والتكاتف في مواجهة التحديات الحالية للقضايا البيئية المختلفة، مؤكدة العمل على تلبية كل الطلبات والرد على الاستفسارات التي تُقدم من لجان الطاقة والبيئة بمجلسي النواب والشيوخ إيمانًا منها بأن قضية البيئة تمس الحياة اليومية لكل مواطن.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن دور الوزارة رغم أنه غير تنفيذي شأنه شأن وزارات البيئة في العالم أجمع، ويقوم على وضع السياسات والأطر المنظمة للبيئة، إلا أن الوزارة تساهم في العمل على أرض الواقع في عدد من الملفات مثل منظومة قش الأرز والمخلفات، وهو دور أصيل للمحليات والمجتمعات العمرانية، لافتة إلى أن الدور الأساسي التنفيذي للوزارة كإشراف وإدارة ووضع سياسات لحماية وصون المحميات الطبيعية والتي تمثل 15% من مساحة مصر.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة تعمل على ملفي التشجير والمخلفات على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم بحث الفرص الاستثمارية بمنظومة المخلفات به سواء في المخلفات الزراعية، أو إنشاء وحدات البيوجاز والترويج لها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية بالوزارة، في القرى لإنتاج سماد عضوي للفلاح أو غاز للبيوت.

كما يتم عمل مداخلات وإطلاق مبادرات لزيادة مساحات التشجير في المحافظات بالتعاون مع المجتمع المدني، ومنع القطع الحائر له من خلال قرارات المحافظين التي صدرت في هذا الشأن.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك آلية يمكن للحزب التعاون من خلالها مع الوزارة، تنفيذًا لبرنامج الحكومة والذي يتضمن في مستهدفاته إقامة حوار مجتمعي حول قضايا البيئة، والعمل من خلاله على أرض الواقع مع مختلف فئات المجتمع، سواء القطاع الخاص من خلال ملف الفرص الاستثمارية، أو القطاع الصناعي وكيفية توفيق أوضاعه وتقديم الدعم الفني أو منح قروض ميسرة له، أو المزارعين والتوعية بعدم حرق قش الأرز وغيرهم، داعية أمانة البيئة بالحزب إلى التعاون مع الوزارة من خلال أفرع الحزب بمحافظات الجمهورية في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة؛ لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه اقتصاديًا.

ونقل النائب كريم بدر حلمي، تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عبد الجواد الأمين العام، معربا عن تطلعه للتعاون بين الحزب والوزارة في القضايا البيئية التي تمس المواطن المصرى البسيط، مشيرا إلى أن التشكيل الجديد للهيئة العليا للحزب تضمن إنشاء أمانة خاصة بالبيئة، إيمانًا من الحزب بتداخل البيئة في جميع المجالات سواء الصناعة أو الصحة أو السياحة وغيرهم، مؤكدًا مد يد العون للعمل تحت رعاية الوزارة في عدد من الملفات ومنها التشجير والمخلفات من خلال مبادرات وجلسات حوار مجتمعي على مستوى المراكز والمحافظات.