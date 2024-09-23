85 عينة.. وزير الصحة: سلامة مياه الشرب في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة حصلت على 85 عينة من طرود محطات المياه في محافظة أسوان؛ لتحليلها في أعقاب ظهور إصابات بالنزلات المعوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين من أسوان؛ للكشف عن سبب إصابة عدد من مواطني منطقتي "أبو الريش" ودراو في أسوان بنزلات معوية حادة.

وشدد وزير الصحة على أن "نتيجة العينات أظهرت سلامة جميع مياه الشرب للفحص الكيميائي".

وأوضح أن هذه التحاليل تتم بشكل دوري في كل محافظات الجمهورية، كما يجري تحليل العينات باستمرار من 103 محطة في أسوان.