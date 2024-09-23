بعد النزلات المعوية.. وزير الإسكان يكشف نتائج تحليل عينات المياه في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة تخدم أهالي أسوان بإجمالي 108 محطات مياه.

وأضاف الشربيني، خلال مؤتمر صحفي اليوم من محافظة أسوان، أن حجم المياه المنتج يوميًا لخدمة أهالي أسوان يبلغ 638 ألف متر مكعب مياه.

وتابع وزير الإسكان: على مستوى الجمهورية يتم أخذ عينات يومية من المياه سواء من المياه الداخلة للمحطات أو الخارجة منها.

وواصل "الشربيني": تم مراجعة العينات في أسوان ووجدنا مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية وتم تكثيف تحليل العينات وتبين مطابقتها للمعايير.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشكلة ليست في المياه، لافتًا إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل ميدانية على الأرض لتقصي الأسباب وبعد فحص المحطات بالكامل تم الدخول إلى الشبكات الفرعية وتبين مطابقتها للمواصفات.

وأضاف وزير الإسكان: تم كذلك إجراء رصد داخل المنازل للشبكات الداخلية، ورصدنا بعض الأمور التي قد تكون غير مطابقة للمواصفات وتم الدفع بفرق للتعامل معها.