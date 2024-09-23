شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يسجل منتجا جديدا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء يعالج تليف الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومى للبحوث، نجاح فريق بحثى برئاسة الدكتور فاروق كامل الباز- أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ بالمركز فى تسجيل منتج جديد باسم Nalinafaro " " بـ الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت رقم: 10428/2024 بتاريخ 16 سبتمبر 2024.

وأوضح المركز القومى للبحوث ، أن ذلك يأتى بدعم ورعاية الدكتور محمد أيمـن عاشور – وزير التعليم العالى والبحث العلمى – والدكتورة جينا سامى الفقى – القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا – والدكتورة فجر عبدالجواد- القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث.

وتابع الييان، يتميز هذا الدواء بأنه مضاد للأكسدة ويدعم صحة العين ويحتوى الجزء الفعال منه على مستخلص طحلب الدونانيلا سالينا على تركيز عالى من مركب بيتاكاروتين النشط بيولوجيًا ويعتبر بروفيتامين (أ) الذي يتم تحويله في خلايا الجلد إلى فيتامين (أ)، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تحسين صحة الجلد ، والمناعة ، وحماية العين. كما يمكن للبيتا كاروتين أن تستخدم كوقاية للتخفيف من تليف الكبد وسرطان الجلد والأورام الدماغية وسرطان الدم والكبد وسرطان المعدة.

جدير بالذكرأن هذا المنتج من تطوير المركز القومى للبحوث بدعم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى برامج الإستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية ، وسوف يتم طرحه فى الأسواق قريباً.