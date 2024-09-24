شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الإنتاج الإعلامى: لا خسائر فى الأرواح بالحريق وتُجرى حاليا عمليات التبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مدينة الإنتاج الإعلامي عن تفاصيل الحريق الذى نشب اليوم بديكور فيلم "الحب كله، حيث قالت في بيان لها: "نشب حريق في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم في ديكور أحد الأفلام التي يتم تصويرها حاليا بالحي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى مكان الحادث، للسيطرة عليه".





وتابع البيان: "قامت بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية، بقطاع أمن المدينة وقاموا بالتعامل الفوري مع الحريق وتمكنوا من السيطرة عليه تماما والحد من انتشاره إلى أماكن أخرى، ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح".

وأضاف البيان: "انتقل إلى مكان حدوث الحريق كل من رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الاعلامي والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والسيد اللواء مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، لتفقد عمليات الإطفاء، وتُجرى حاليا عمليات التبريد للاطمئنان على السيطرة علي الحريق تماما وتباشر أجهزة التحقيق المعنية التحقيقات اللازمة في هذا الشأن".

واختتم البيان: "وتجدر الإشارة إلى أن مناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي مصممة بطريقة تفصل الأحياء عن بعضها، مما يحد من انتشار أي حريق يحدث إلى المناطق الأخرى المجاورة".