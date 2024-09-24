بينهم 10 بنادق آلية.. الأمن العام يطارد تجار الكيف والسلاح في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، وأسوان، ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج التالية في مديرية أمن أسيوط تم ضبط 27 قضية سلاح ناري ضبط خلالها 10 بنادق آلية و19 بندقية خرطوش و26 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 27 متهماً 7 منهم لديهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 4150 كيلو جراماً من مخدر الحشيش و1490 كيلو جراماً من مخدر البانجو و1210 كيلو جرامات من مخدر الشابو بحوزة 7 متهمين 3 منهم لديهم معلومات جنائية وتم تنفيذ 286 حكماً قضائياً متنوعاً.

وفي مديرية أمن أسوان تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 7100 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر البانجو وكمية من مخدري الأفيون والهيروين بحوزة 5 متهمين 3 منهم لديهم معلومات جنائية كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري 3 فرد محلي وطلقتين وتم تنفيذ 802 حكم قضائي متنوع.

أما في مديرية أمن دمياط تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضبط خلالها 7300 كيلو جرام من مخدر الحشيش و10 كيلو جرامات من مخدر البانجو و8 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين.

وتم أيضاً ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و3 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 4 متهمين لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية.