شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات الأبحاث الاجتماعية للطلاب المعفيين من المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

حددت المديريات والإدارات التعليمية إجراء البحث الاجتماعى للطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية عن طريق الاخصائي بالمدرسة للفئات المعفاة من المصروفات المدرسية وهي ( أبناء المرأة المعيلة - ومهجورة العائل - المطلقة - أبناء المكفوفين - وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة - ذوي الاحتياجات الخاصة - أبناء الذكور المفرج عنهم حديثا من السجون غير القادرين)، ويتحمل الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة المسئولية الكاملة عن المستندات المقدمة من الطلاب بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.

وشددت على أنه يتم إرسال الأبحاث الاجتماعية ومرفقا لها كافة المستندات المؤيدة للبحث إلى الإدارة التعليمية (مكتب الخدمة المدرسية) وذلك لاعتمادها والوقوف على مدى صحة استحقاق تلك الحالات من اللجنة المشكلة بالإدارة من السلطة المختصة، بناء على الكتاب الدروي ويقوم المسئول المالي بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب الذين يندرجون تحت الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الاعفاء وارسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية التعليمية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العام لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.