شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأمريكية بشأن غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأمريكية الجديدة بشأن غزة ولبنان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف موقع أكسيوس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ناقشت على مدار يومين خطة التهدئة في لبنان مع دول عربية وفرنسا وإسرائيل، لافتا إلى أن واشنطن تعد خطة لوقف إطلاق نار مؤقت بين إسرائيل وحزب الله وقد تعلنها اليوم.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، ارتقاء 5 شهداء بينهم رضيعا في غارة للاحتلال على بلدة شحور بمدينة صور بجنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن طيران الاحتلال شن غارة على منطقة رأس قسطا في مدينة جبيل.

بينما قال وزير الصحة اللبناني، إن أكثر من 40 ألفا نازح بمراكز الإيواء، وتابع: "هناك 223 جريحا نتيجة غارات الاحتلال اليوم، و51 شهيدا جراء عدوان الاحتلال اليوم"، لافتا إلى أن جولات لمراكز الإيواء لمتابعة الوضع الوبائي.