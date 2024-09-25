شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اشتراكات الطلبة على بعض خطوط سكك حديد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 09:34 م

بدأت سكك حديد مصر باستخراج اشتراكات مدعمه للطلبة على خطوط الهيئة، بمناسبة بدء العام الدراسى. وحددت هيئة السكة الحديد اسعار الاشتراكات على خطوط الهيئة بالوجه القبلى والوجه البحرى لمدة سته أشهر كالاتى:

- القاهرة الواسطى بالقطار الروسى العادى ٢٦٩٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٥٦٥٠ جنيه.

- ⁠القاهرة بنى سويف بالقطار الروسى العادى ٣١٢٠ والدرجة الثالثة المكيفة ٦٠٧٠ جنيه.

- ⁠القاهرة المنيا بالقطار الروسى العادى ٤٨٠٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٨٦٠٥ جنيه.

- ⁠القاهرة اسيوط بالقطار الروسى العادى ٦٠٧٠ والدرجة الثالثة المكيفة ١٠٢٠٥ جنيه.

- ⁠القاهرة بنها بالقطار الروسى العادى ١٨٥٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٣١٢٠ جنيه.

- ⁠القاهرة طنطا بالقطار الروسى العادى ٢٦٩٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٦٤٩٠ جنيه.

- القاهرة الاسكندريه بالقطار الروسى العادى ٣٦٩٠ والدرجة الثالثة المكيفة ٦٥٥٠ جنيه.

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