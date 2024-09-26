مجانًا.. ما الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

يتساءل البعض عن طرق استخراج قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى، إذ يعد أهم طرق حصولهم على الخدمات الصحية والطبية بالمجان، خاصة للفئات غير الخاضعة لمنظومة التأمين الصحي.

ووفق وزارة الصحة، فإنه تم إصدار ما يتجاوز 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تخطت 10.1 مليار جنيه، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين، خاصة غير القادرين منهم.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ.

وحددت وزارة الصحة عددًا من الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الراغبين في التقدم بهذا الطلب.

وتشمل هذه الإجراءات:

1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض

2- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية

3- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.

4- العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

وتتضمن الأوراق المطلوبة:

1- صورة بطاقة الرقم القومي

2- تقرير اللجنة الثلاثية

3- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة

وتصدر الموافقة على طلب العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

كما تتيح البوابة الإلكترونية لخدمات وزارة الصحة، الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام الرقم القومي.. (اضغط هنا ).

وسبق أن شددت وزارة الصحة على عدم تحميل المريض أي مبالغ مالية خلال استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، مُناشدةً المواطنين في حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن "105".

تنبيهات مهمة

ووفق المجالس الطبية المتخصصة، فإنه في بعض الأحيان يكون هناك بعض الأخطاء في تسجيل طلب العلاج من المستشفى، مما يؤدي إلى تأخير صدور قرار علاج المريض.

ونصحت المجلس المتخصصة بالعمل على تلافي بعض الملاحظات لسرعة ودقة إصدار قرار علاج المريض، والتي تشمل:

* مراعاة الدقة في اختيار التشخيص وكتابة خطة العلاج بالتفصيل وكود الإجراء إن أمكن.

* مراعاة الدقة في اختيار تاريخ بدء جلسات الغسيل، في حالة مرضى الغسيل الكلوي، وفي حالة عدم التأكد من التاريخ برجاء ترك التاريخ فارغ.

* برجاء طباعة اللجنة الثلاثية المميكنة بحجم A4؛ لسهولة القراءة.

* تسجيل رقم التليفون المحمول للمريض بدقة حيث أنه سوف ترسل للمريض رسائل خاصة لتسهيل تأدية الخدمات العلاجية له.

* لن يتم قبول طلبات العلاج باللجنة الثلاثية القديمة (غير المميكنة) منذ مارس 2022.

* إرسال (كود تفعيل الخدمة) لبعض التشخيصات علي تليفون المريض برسالة قصيرة SMS.