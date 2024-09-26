وزير الكهرباء: مصر تتمتع بمصادر غنية من الطاقة المتجددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية الشراكة والتعاون بين الدول الأعضاء في "البريكس".

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر وزراء الطاقة لدول "البريكس" المنعقد في موسكو.

وشدد الوزير، على أن مصر تتمتع بمصادر غنية من الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يشكل أساس استراتيجيتها في إدارة واستخدام هذه الموارد.

وأكد الوزير، أن مصر تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية الطاقة النووية، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة.

وأوضح أن هناك تعاونًا قائمًا بين مصر ودول "البريكس" في عدة مجالات، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار "عصمت" إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة حتى عام 2040، والتي تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42%.

كما تمثل استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين خطوة مهمة في استثمار الموقع الجغرافي لمصر وبنيتها التحتية للطاقة.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير، المشاركين في المؤتمر إلى تبادل الأفكار وتشكيل شراكات قوية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة.