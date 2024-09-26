إحباط عملية بيع أجهزة ريسيفر معدة لفك القنوات المشفرة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صاحب محل في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، لبيعه أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها.



وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أن مالك المحل يقوم ببيع أجهزة ريسيفر مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية، وهو أمر مخالف للقانون.



وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المحل وضبط صاحبه، حيث عُثر بحوزته على 23 جهاز ريسيفر من ماركات مختلفة، معدة لفك شفرات القنوات المشفرة دون ترخيص. اعترف المتهم بملكيته للمحل وارتكابه لهذه المخالفات بهدف تحقيق أرباح مالية.



جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.