أخبار مصر

"جثة في وسط الشارع".. النيابة تطلب تحريات العثور على جثة شاب بالمطرية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تباشر نيابة المطرية، التحقيق في العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات قاتلة من سلاح أبيض.

وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى المشرحة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات كما أمرت بسرعة ضبط الجاني.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لشاب به طعنة بالصدر، وملقى بأحد شوارع المنطقة.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا