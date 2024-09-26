"جثة في وسط الشارع".. النيابة تطلب تحريات العثور على جثة شاب بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تباشر نيابة المطرية، التحقيق في العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات قاتلة من سلاح أبيض.

وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى المشرحة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات كما أمرت بسرعة ضبط الجاني.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لشاب به طعنة بالصدر، وملقى بأحد شوارع المنطقة.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.