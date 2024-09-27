تصرف صادم من شاب داخل دورة مياه سيدات بالجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جريمة وهروب أخير وفضيحة داخل دورة مياه سيدات حصيلة 24 ساعة ساخنة شهدتها أقسام الشرطة بمحافظة الجيزة.

البداية من مركز الوراق هشم شاب رأس جاره بعصا غليظة؛ بسبب شكه في استيلائه على رؤوس أغنام ملكه وألقت الشرطة القبض على المتهم.

قطاع الشمال شهد واقعة مشينة بطلها عامل عشريني ضبطته قوة أمنية لاتهامه بتصوير الفتيات داخل دورة مياه خلسة وبفحص هاتفه تبين أنه يحتوي على عدد من صور ضحاياه.

من الشمال إلى الغرب، حاولت قاصر الهرب من معاتبة شقيقيها على سوء سلوكها ومغادرتها للمنزل بشكل غير مبرر فقفزت من شرفة غرفتها لتسقط جثة هامدة وتحفظت الشرطة على الشقيقين لسماع أقوالهما.