رئيس الوزراء يتفقد المراحل النهائية لتطوير موقع التجلي الأعظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء؛ لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، كما يتفقد عددًا من المشروعات السياحية بالمدينة.

يرافق رئيس الوزراء، خلال الجولة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ماهر استينو، استشاري مشروع تطوير مدينة سانت كاترين.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، بمطار سانت كاترين الدولي، اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب وصوله، أكد رئيس الوزراء، أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة المراحل النهائية للموقف التنفيذي لجميع عناصر مشروع تطوير "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، تمهيدًا لافتتاحه على النحو الذي يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية، حيث يتم تنفيذه بتكليف من رئيس الجمهورية، ومتابعة مباشرة منه، سعيًا لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، مضيفًا: هذه الزيارة جاءت متزامنة كذلك مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة أمس.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية بمختلف وزاراتها وأجهزتها المعنية بذلت جهودًا كبيرة لتحويل تلك البقعة المتفردة مقصدًا عالميًا للزائرين من شتى بقاع الأرض، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ ذلك المشروع المتكامل بجهود حثيثة طوال الفترة الماضية، اتساقًا مع مكانة تلك البقعة المقدسة التي تعتبر جزءًا أصيلا من أرض مصر، والتي شرفها المولى عز وجل بالتجلي فوقها، وذلك من أجل تقديمها للإنسانية ولشعوب العالم أجمع، على النحو الذي يليق بها؛ تقديرًا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.