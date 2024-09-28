حقيقة تدشين "الكهرباء" صفحة على "فيسبوك" تطلب وظائف جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا صحة على الإطلاق لتدشين الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل مسمى وظائف كهرباء مصر، وتحمل اللوجو الجديد الخاص بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بأنه جار التعامل بكل قانونية وشرعية مع الكيانات الوهمية التي تدعي علاقاتها بالوزارة أو أي من الجهات التابعة لها، مشيرًا إلى أن الإعلان عن شغل وظائف جديدة يكون عبر النشر في الصحف والموقع الإلكتروني التابع للوزارة، وكذلك الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر، كما حدث في آخر مسابقة، وكذلك أيضاً بالنسبة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء أيضًا.

يُذكر أن تداول بعض المواطنين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم وظائف كهرباء مصر، تقوم بالإعلان عن شغل وظائف مختلفة، وهذا ما ثبت عدم صحته على الإطلاق.