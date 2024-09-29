شكرا لقرائتكم خبر عن هنحل مشكلتك اطمن.. خطوات تساعدك فى التظلم على المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

توفر النيابة العامة عدة خطوات يتم اتخاذها لإجراء التظلم علي المخالفات المرورية باختلاف أنواعها، والتي تبدأ بالدخول إلى موقع النيابة العامة (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري)، واختيار أيقونة التظلمات، ويتم اختيار نوع تظلم رخص "المركبات- القيادة"، وادخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.

بعد ذلك يظهر جميع المخالفات المرورية المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة وتفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة، ويجري تحديد التظلم وسببه، ثم اضغط على أيقونة «تظلم».

تظهر بعد ذلك البيانات الأساسية للرخصة، ويتم ادخال البيانات الشخصية في الخانات المخصصة، والضغط على إرسال الطلب، وتظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به لاستخدامه في المتابعة، و يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله خلال 72 ساعة.