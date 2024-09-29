شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال أهالى الجيزة على منافذ اللحوم مخفضة السعر ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منافذ بيع اللحوم المخفضة، التى تنظمها مؤسسة "حياة كريمة"، بالتعاون مع شركة القيصر، بمحافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، لشراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

ورصد ”الخليج 365” توافد المواطنين على منفذ اللحوم المتنقل المرتكز في أرض اللواء، والذي يعد أحد المنافذ المتنقلة الأربع التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مدعمة ومناسبة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم ومواجهة جشع التجار.

وشهدت محافظة الجيزة حتى الآن إطلاق 4 منافذ متنقلة، توفر اللحوم البلدى بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية، وذلك في الأماكن الآتية: المنيب داخلي بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية، وأرض اللواء داخلي شارع ترعة الزمر أمام المزلقان، وبجوار قسم شرطة إمبابة أمام مدرسة أحمد عرابي، ومجمع المصالح الحكومية بالجيزة.

وتأتى هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ما يعزز الدور الذى تلعبه المؤسسة فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.



اقبال المواطينين على منافذ حياة كريمة



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