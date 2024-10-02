شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد.. سيدنى يواجه كاليفورنيا فى تحديد المراكز بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى جامعة سيدنى الإسترالى نظيره كاليفورنيا الأمريكى فى تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء فى إطار تحديد المراكز ببطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب" التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .

فيما تقام غدا الخميس مواجهتين فى تحديد المراكز، حيث يلتقى الخليج السعودى مع سيدنى الإسترالى 11 صباحا، وتوباتى البرازيلى مع الزمالك 2 ظهرا .

وحصلت الفرق المشاركة على راحة من المباريات الإثنين ، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل رحلة سياحية لزيارة أبرز أماكن العاصمة الإدارية الجديدة مثل الكاتدرائية و ساحة العب ، ثم تناول الغذاء و غلتقاط صورة تذكارية للوفود

وتشهد البطولة حضورا جماهيريا عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.