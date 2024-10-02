إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم بالجليل الغربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، بأن "صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم بالجليل الغربي".

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الجوي الإسرائيلي المكثف على لبنان ما يتسبب في سقوط شهداء وجرحى بشكل يومي، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه بدأ الاثنين عملية محدودة في الجنوب إلا أن "حزب الله" أكد أن القوات الإسرائيلية لم تدخل لبنان وشدد على جهوزية مقاتليه في مواجهتهم.

ويواصل حزب الله عمليات إطلاق الصواريخ في إطار دعم قطاع غزة في ظل الحرب والدفاع عن لبنان، وقص تحشدات الجيش الإسرائيلي عند الحدود، في حين توسعت عملياته مؤخرًا إلى تل أبيب.