شكرا لقرائتكم خبر عن الكيلو بـ210 جنيهات.. طرح اللحوم بأسعار مدعمة فى الجيزة ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع شركة القيصر، منافذ متنقلة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصًا على توفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وشهدت محافظة الجيزة حتى الآن إطلاق 4 منافذ متنقلة، توفر اللحوم البلدى بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية، وذلك في الأماكن الآتية: المنيب داخلي بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية، وأرض اللواء داخلي شارع ترعة الزمر أمام المزلقان، وبجوار قسم شرطة إمبابة أمام مدرسة أحمد عرابي، ومجمع المصالح الحكومية بالجيزة.

وتقدم المبادرة من خلال المنافذ لحوم بلدي طازجة من قطع الشوادر وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، إذ تشمل العروض بالمنافذ: 310 جنيهات للكيلو من الشوادر البلدي، و210 جنيهات للكيلو من اللحم المجمد.



اللحوم البلدى 210



لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة