شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق أنشطة مجتمعية لتعزيز قدرات الشباب وبناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك جامعة حلوان في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمجموعة واسعة من الأنشطة والمشروعات المتنوعة، يأتي هذا في إطار بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذاً للتوجهات الرئاسية للتنمية البشرية، وانطلاقاً من دورها ومسؤوليتها في إنجاح هذه المبادرة، تقدم الجامعة خدمات مجتمعية داخل الحرم الجامعي وخارجه في المناطق المحيطة، مستهدفة جميع فئات المجتمع.

تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تنفذ جامعة حلوان عدداً كبيراً من المشروعات في مختلف المجالات والتخصصات، مؤكدة التزامها بدورها الفعال في خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية.

وتهدف المبادرة إلى بناء انسان قادر على المشاركة الفعالة في صناعة القرار ومواجهة التحديات، وتسعى لفتح آفاق جديدة أمام المصريين لتحقيق التنمية الشاملة على المستويات الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، من اجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واعٍ، مثقفٍ وخلوق للمجتمع، ومن خلال هذا النهج الشامل في بناء الإنسان، تطمح المبادرة إلى إحداث تحول نوعي وإيجابي في نسيج المجتمع المصري بأكمله.



ومن الأنشطة البارزة ضمن هذه المبادرة، مشاركة طلاب جامعة حلوان في إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث حضر طلاب أسرة "من أجل مصر" فعاليات الافتتاح في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعكس هذه المشاركة الطلابية وعي الشباب المصري والتزامهم بالمساهمة في جهود التنمية الوطنية. كما تؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعات المصرية في دعم المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لمصر.

وفى إطار جهود الجامعة في نشر الثقافة والوعي، تم تنظيم ندوة توعوية بعنوان "الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من الناحية القانونية والاجتماعية". تندرج هذه الفعالية ضمن إطار مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وهدفت الندوة إلى تعريف مفهوم الهجرة غير الشرعية بشكل دقيق، وتوضيح الأسباب الدافعة وراء هذه الظاهرة، وتسليط الضوء على تأثيراتها السلبية على تماسك الأسرة المصرية، وقد شهدت الندوة حضوراً لافتاً، مما يعكس اهتمام الشباب الجامعي بهذه القضية الهامة وحرصهم على فهم أبعادها المختلفة.

وفي إطار التثقيف وتعزيز الوعي ايضا نظمت الجامعة ندوة تثقيفية بعنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في إطار الجمهورية الجديدة" بالتعاون مع مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، هدفت هذه الندوة إلى توعية الطلاب بأهمية ريادة الأعمال وإمكانات المشروعات الصغيرة في ظل رؤية الجمهورية الجديدة، وركزت الفعالية على تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لإطلاق وتطوير المشاريع بنجاح، مع التركيز على مراحل التطوير المختلفة وكيفية تلبية احتياجات السوق المتغيرة. تعكس هذه المبادرة التزام الجامعة بتأهيل طلابها للمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

ونظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، بالتعاون مع مكتب الاستدامة بالجامعة، ندوة بعنوان "بداية جديدة لبناء الإنسان" في جمعية تأهيل المعاقين بحلوان، تأتي هذه المبادرة تجسيداً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل. تمثل هذه الخطوة الهامة دعماً لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية البشرية، والتي تعد محوراً رئيسياً في رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. تهدف الندوة إلى تعزيز مفهوم بناء الإنسان كركيزة أساسية للتقدم المجتمعي، مع التركيز بشكل خاص على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية الشاملة.

كما نظمت الجامعة "المعرض الفني" ضمن فعاليات المعسكر الطلابي للفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية، وتضمن المعرض ندوات توعوية للشباب حول محورين رئيسيين: أضرار الإدمان وتعاطي المخدرات، وإعادة تدوير المخلفات. تم تنظيم الندوات المتعلقة بالإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مما أضفى عمقاً وخبرة على المحتوى المقدم. أما فيما يخص إعادة التدوير، فقد ركزت الندوات على تثقيف الشباب حول كيفية الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى موارد مفيدة. يهدف هذا المعرض إلى رفع الوعي بين الطلاب حول قضايا مجتمعية هامة وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في حل المشكلات البيئية والصحية.

وفي إطار تعزيز مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل والمجتمع، نظمت الجامعة سلسلة من ورش العمل، منها ورشة عمل بعنوان "التأهيل لسوق العمل والتخاطب والوعي الذاتي" بالتعاون مع جمعية وعي للثقافة والتنمية المستدامة. تأتي هذه الورشة ضمن فعاليات المعسكر الإجباري لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية، حيث تم تصميمها لتزويد الشباب بالمهارات الفعّالة التي تسهم في تحسين أدائهم وتعزيز قدراتهم على التواصل، مما يؤهلهم بشكل أفضل لدخول سوق العمل.

كما نظمت الجامعة ورشة عمل حول "التطوع والمجتمع المدني" بالتعاون مع مجلس الشباب المصري، بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمساهمة في تحسين جودة الحياة. إضافة إلى ذلك، عقدت الجامعة ورشة عمل حول "القيادة الفعالة والتواصل الفعّال"، بالتعاون مع المجلس ذاته، لتنمية مهارات الشباب في مجالات القيادة والتواصل الشخصي والمهني.

وفي سياق متصل، شاركت الجامعة في البرنامج التدريبي "فاليو" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، حيث استفاد طلاب الجامعة من تدريب مكثف استمر لأربعة أيام في مقر الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر.

كما شارك مجموعة مميزة من طلاب الجامعة فى الدورات التدريبية الست لمكافحة الفساد والحوكمة والتى نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، وشهدت مشاركة متميزة من 60 طالباً من الجامعة.

جاءت هذه الدورات ضمن إطار مبادرة "جريس" التى نُظمت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة UNODC.

وتأتي هذه الجهود فى إطار التزام جامعة حلوان بتنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ، مما يعكس حرص الجامعة على المساهمة الفعالة فى بناء جيل واع ومؤهل لمواجهة تحديات الفساد والحفاظ على نزاهة المجتمع.

كما أطلقت جامعة حلوان مبادرة "أسبوع الخدمة العامة" مع بداية العام الدراسي الجامعي 2024/2025. تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى الطلاب من خلال مشاركتهم الفعالة في تطوير وتجميل حرم كل كلية والمناطق المحيطة بها.

حيث يشارك طلاب عشائر الجوالة والأسر الطلابية، بأعمال تطوعية تشمل تجميل الكليات وزراعة الأشجار وتحسين المظهر العام للجامعة، وهذه الخطوة تهدف إلى غرس قيم المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشعور بالانتماء للجامعة والوطن على حد سواء، وتعزز روح العمل الجماعي والتعاون بين الطلاب، وتنمي الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على جمال وتطوير البيئة المحيطة.

كما تم عمل معرض مبادرة "صنع في جامعة حلوان"، وقد شارك في الافتتاح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي مشيدا بالمنتجات الطلابية وأثنى على دور جامعة حلوان في تشغيل الطلاب وإعادة التدوير، وأكد على أهمية استخدام المواد المعاد تدويرها في إنتاج منتجات عالية الجودة. كما أعرب عن أمله في أن تكون هذه المبادرة نواة لإنشاء العديد من الشركات الناشئة في مجال ريادة الأعمال، ويأتى ذلك ضمن مشروع تشغيل 1000 طالب للعام الثاني، تحت شعار "صنع في جامعة حلوان - تعلم.. اعمل.. شارك.. انتج"، وأسفرت عن إنتاج 95 منتجًا من إعادة تدوير الأخشاب والمخلفات المتوفرة في مخازن الكليات والجامعة.

ويسهم هذا في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، واستثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على الطالب والجامعة والمجتمع. كما يساعد في تطوير المهارات واكتساب خبرات حرفية متنوعة، إضافة إلى تجميل مرافق الجامعة. ويهدف المشروع أيضًا إلى تدريب الطلاب وتنمية مهاراتهم، واكتشاف القيادات الطلابية وصقل مواهبهم مما يوسع نطاق الخبرات المكتسبة ويساهم في تنمية مهاراتهم المتنوعة.

وإيماناً من المسؤولية المجتمعية نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالاشتراك بين كلية الطب وكلية الصيدلة ومستشفى الطلبة، ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة بوحدة الرعاية الصحية الأولية بأم خنان بمدينة الحوامدية ، قافلة طبية متكاملة، وتأتى ذلك ضمن خطة كلية الطب بجامعة حلوان لإقامة العديد من القوافل العلاجية المجانية في مناطق مصر المختلفة.

تم خلال القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي المجاني على 505 مريضاً من أهالي منطقة أم خنان بمدينة الحوامدية، شملت الفحوصات الأطفال، السيدات، الرجال وكبار السن. تم تشخيص الحالات وصرف الأدوية المجانية بقدر الإمكان لتلبية احتياجات المرضى. كما تم فحص بعض الحالات في أكثر من تخصص طبي نظراً لتعدد احتياجاتهم، وشملت التخصصات طب الأطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، القلب والأوعية الدموية، جراحة العظام، والأمراض الجلدية.