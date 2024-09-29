شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى الخليج 365.. الرئيس السيسى: المنطقة والعالم يمران بظروف صعبة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: كلمة الرئيس السيسى فى حفل تخرج دفعة أكاديمية الشرطة.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى فى حفل تخرج دفعة أكاديمية الشرطة: المنطقة والعالم يمران بظروف صعبة جدا.. ونتمسك بثوابتنا.. سياستنا متوازنة وموضوعية.. التطورات قد تؤدى لاتساع الصراع وهو ما حذرنا منه.. أوضاعنا مستقرة وتسير نحو الأحسن.. وانتبهوا للشائعات

وزير الداخلية: نحن فى يقظة مستمرة لمواجهة المخططات وترسيخ دعائم الاستقرار.. نواجه الشائعات ونراهن على الوعى.. ونتوسع فى ضم العناصر النسائية بالشرطة

«جوتيريش»: نقدر حكمة الرئيس السيسى فى التعامل مع القضايا الإقليمية

وزير الخارجية لسكرتير عام الأمم المتحدة:: العدوان على لبنان يقود المنطقة إلى الهاوية.. وأزمة السودان تمس أمننا القومى

عشرات الشهداء والجرحى فى غارة إسرائيلية على مدرسة تضم النازحين شمال غزة.. ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ138 ألف شهيد وجريح منذ 7 أكتوبر.. والرئاسة الفلسطينية: حل قضيتنا السبيل الوحيد لضمان مستقبل آمن للمنطقة

زلزال اغتيال نصرالله يهز العالم.. تحذيرات دولية لإسرائيل ومسيرات بشوارع بيروت

تحسين الخدمات الضريبية وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات

«الإسكان»: بدء طرح كراسات شروط حجز 1645 وحدة بـ8 مدن جديدة

سياسيون يكتبون لـ «الخليج 365»: الوعى يحمى المجتمع

ملامح أجندة «النــواب» التشريعية فى دور الانعقاد الجديد.. 40 قانونا أمام المجلس.. أبرزها الإجراءات الجنائية والعمل وتنظيم الجامعات



