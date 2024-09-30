الصور الأولى للمتهمين في واقعة "سحر" مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - ألقت الجهات الأمنية، الذي بدورها قامت بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، من المتهمين في واقعة سحر نجم الأهلي السابق مؤمن زكريا.

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسعة، بعدما خرج علينا أحد عمال المقابر، وتحدث عن العثور على ورقة بأحد المقابر تحمل اسم وصورة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، مما يشير إلى قيام أحد الأشخاص بعمل بعض أعمال السحر للاعب.

وكان عامل المقابر، قال في تصريحات خاصة لمصراوي "الكلام اللي أثير حول قولي لهذا الأمر غير صحيح".

وأكد مصدر مطلع لموقع الخليج 365، أنه تم إلقاء القبض على عامل المقابر، شخصين آخرين، ويتم الأن البحث عن متهمين آخرين في هذه الواقعة.

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