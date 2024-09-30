شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين مرحبا بوزيرة البيئة: النقابة حريصة على التواصل الفعال مع المسئولين والان مع تفاصيل الخبر

أعرب خالد البلشى نقيب الصحفيين، عن ترحيبه بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ضمن أول فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين.



وأضاف نقيب الصحفيين، خلال لقاءً مفتوحًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تنظمه نقابة الصحفيين، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين، أن جزء مهم من دور النقابة أن ترعى التواصل الفعال مع المسئولين ، خلق مساحة من التواصل ، خاصة وأن جزء من أزمة الصحافة الآن هو غياب المعلومة فى بعض الأحيان .

وأشار إلى أننا أثناء الحديث فى ملف البيئة ينبغى علينا أن ندرك أهم مستجدات الملف البيئي في مصر، موجها التحية للشعب الفلسطينى واللبنانى وصمودهم فى وجه الاحتلال ، قائلا :تحية لكل من يدفع الثمن من أجل وطنه ".



يتناول اللقاء أهم مستجدات الملف البيئي في مصر، وقضايا دعم الاستثمار البيئي والمناخي، والمخلفات والتشجير ومواجهة السحابة السوداء والجهود المبذولة في ملف تغير المناخ والتنوع البيولوجى إقليميًا ودوليًا.

كما يتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزيرة البيئة، والصحفيين والمختصين في الملف البيئي للرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

يقام الصالون في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر نقابة الصحفيين يوم الإثنين المقبل 30 سبتمبر 2024م.

يعقد الصالون على هامش معرض الكتاب بنقابة الصحفيين، الذي يقام بالتعاون مع اتحاد الناشرين خلال الفترة من 25 سبتمبر لـ 5 أكتوبر المقبل.



جانب من فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين



خالد البلشي نقيب الصحفيين وياسمين فؤاد وزيرة البيئة



خلال الفعاليات (2)



خلال الفعاليات



خلال اللقاء



فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين



وزيرة البيئة والزميل محمود راغب



وزيرة البيئة ونقيب الصحفيين



وزيرة البيئة



الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة