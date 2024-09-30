تصرفاتها كانت غريبة.. قرار قضائي ضد عامل قتل زوجته وجاره في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عامل، متهم بقتل زوجته وعشيقها ذبحًا باستخدام سكين، بمنطقة المرج 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 43 سنة داخل مسكنها بالمرج، وجارها يكبرها بخمس سنوات داخل مسكنه لذات العقار.

انتقلت أجهزة الأمن، وتشكل فريق بحث جنائي توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها.

بعد ساعات تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بدافع الانتقام بعدما تأكد من وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليهما.

وقال المتهم في اعترافاته، إنه في الآونة الأخيرة لاحظ تغير في سلوك زوجته وأنها تستقبل عشيقها، مستغلة غيابه عن المنزل وتواجده في العمل.

وأوضح المتهم أنه يوم الواقعة واجه زوجته وتأكدت شكوكه فنشب بينهما شجار استل على أثر سكينا وطعنها 10 طعنات، وتوجه لمسكن عشيقها، مسددا له طعنات ذبحية بالرقبة.

تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.