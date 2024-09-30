شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: الجيش اللبناني يخلى 8 نقاط على حدود الشمالية.. وينسحب 5 كيلو والان مع تفاصيل الخبر

قال تليفزيون لبنان الجديد، نقلا عن مصادرها إن الجيش اللبناني، أخلى 8 نقاط مراقبة رئيسية على طول الخط الأزرق.

فيما قال مصدر أمني لبناني لرويترز: "القوات اللبنانية انسحبت خمسة كيلومترات شمالي الحدود".

من جانبها أفادت شبكة CBS الأمريكية، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تستعد لشن هجوم بري ضد "حزب الله" في لبنان خلال ساعات.

وذكر المسؤول الأمريكي أن هذه العملية الإسرائيلية في لبنان "ستكون محدودة".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي، قوله بأن "واشنطن وتل أبيب تفاهمتا على عدم تكرار ما حدث بغزة في لبنان، مشيرا إلى أن خطط إسرائيل للعملية البرية المحدودة القريبة في لبنان متوافقة مع الولايات المتحدة.