الخليج اليوم .. محمد بن راشد: نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي لـ40 عاماً قادمة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اعتمد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد، تصميمات إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم، وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي.

وقال الشيخ محمد في منشور على منصة "إكس": "نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي.. نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للأربعين عاماً القادمة".

وأضاف أن مطار آل مكتوم الدولي، البالغة مساحته الإجمالية 70 كيلو مترا مربعا، سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

ومن المقدر للمطار الجديد أن يمثل خمسة أضعاف طاقة مطار دبي الدولي الحالي، وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة.

وكشفت صورة نشرها حساب الشيخ محمد على إكس مصاحبة للمنشور أنه سيتم نقل كافة عمليات مطار دبي للمطار الجديد خلال عشر سنوات.

وسيضم المطار الجديد خمسة مبان لصالات المسافرين تضم أكثر من 400 بوابة للطائرات.

وأضاف أن الإمارة تشيد مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة، وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي.