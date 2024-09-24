شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم /الإثنين/، إلى البيت الأبيض، في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه من المقرر أن يبحث الشيخ محمد بن زايد -خلال الزيارة- مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة، وغيرها من المجالات التي تخدم رؤية البلدين تجاه بناء مستقبل أفضل لشعبيهما.