شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن شن غارات على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الاثنين، أنه شن غارات على بنية تحتية عسكرية تابعة لجماعة حزب الله فى جنوب لبنان، مساء الأحد.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاى أدرعى، عبر حسابه على منصة إكس إن الطائرات الإسرائيلية ضربت أهدافاً للجماعة من بينها بنية عملياتية في منطقة جبل بلاط إلى جانب عدد من المبانى العسكرية فى مروحين.

وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية، بأن إسرائيل شنت قصفاً مدفعياً على أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة، فجر الاثنين، تزامناً مع إطلاق قنابل ضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط من جنوب لبنان، وصولاً إلى مشارف بلدات زبقين وياطر وكفرا.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الطيران الإسرائيلى أغار على بلدات طير حرفا، ومروحين، والناقورة، وجبل بلاط، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات والأراضي الزراعية والبنى التحتية والمنازل.