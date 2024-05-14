شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. استشهاد 42 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على النصيرات وبيت لاهيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 42 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم الثلاثاء، في سلسلة عمليات قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع ومدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، بأن عدد شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلة بقصف منزلها في مخيم النصيرات، بالإضافة إلى قصف مركز إيواء ومستودعات أغذية ارتفع إلى 35 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء.

كما لا يزال العديد من المفقودين تحت ركام المنزل المدمر المكون من عدة طوابق. قصف بناية سكنية مكتظة وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية مكتظة بالأطفال والنساء.

جاء ذلك تزامنًا مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في عمق مخيم جباليا، وتدمير عشرات المنازل السكنية على رؤوس قاطنيها، ما أسفر عن شهداء وجرحى لم يُنتشلوا وفق ما ذكر أهالي المخيم.

فيما أعلنت الطواقم الطبية عجزها عن انتشال الشهداء والجرحى، بسبب كثافة قصف الاحتلال ونفاد الوقود الذي تحتاجه سيارات الإسعاف والدفاع المدني.