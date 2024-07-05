شكرا لقرائتكم خبر عن ملك بريطانيا يستقبل كير ستارمر ويكلفه بتشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

هزيمة حزب المحافظين

الدمام - شريف احمد - استقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث زعيم حزب العمال كير ستارمر في قصر باكينجهام، حيث كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.وأصبح ستارمر رئيسا للوزراء بعد اكتساح حزب العمال الانتخابات التي شهدتها المملكة المتحدة أمس الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا)، اليوم الجمعة.وبعد أكبر هزيمة على الإطلاق لحزب المحافظين، أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك اعتزامه الاستقالة من منصبه كرئيس للحزب.وبعد إعلان نتيجة 648 من 650 دائرة انتخابية، حصل حزب العمال على 412 مقعدا وحصل حزب المحافظين على 121 مقعدا.